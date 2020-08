MARGHERITA DI SAVOIA – SORPRESO IN SELLA AD UN CICLOMOTORE RUBATO, TENTA LA FUGA. DENUNCIATO MINORENNE

Comando Provinciale Carabinieri di Foggia Comunicato Stampa 07/08/2020 MARGHERITA DI SAVOIA (BT): SORPRESO IN SELLA AD UN CICLOMOTORE RUBATO, TENTA LA FUGA. DENUNCIATO MINORENNE

Era a bordo di un ciclomotore Piaggio Liberty insieme ad un complice in corso Vittorio Emanuele, a Margherita di Savoia, quando, alcune sere fa, sono sopraggiunti i Carabinieri motociclisti della Sezione Radiomobile di Cerignola. I militari, impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio a Margherita di Savoia, meta balneare particolarmente ambita nel periodo estivo, hanno notato l’atteggiamento sospetto dei due, che, infatti, alla loro vista, hanno abbandonato il ciclomotore e sono fuggiti a piedi. Uno di loro, 16enne di Cerignola, è stato bloccato ed identificato, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. Gli immediati accertamenti dei Carabinieri hanno consentito di verificare la provenienza delittuosa del ciclomotore, che è risultato rubato a Barletta la mattina stessa. Il 16enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. Il ciclomotore è stato recuperato e sottoposto a sequestro per la successiva restituzione al legittimo proprietario.