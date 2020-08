Quartararo vola nelle libere a Brno, Rossi in difficoltà

BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo firma il miglior tempo dopo le prime due sessioni di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, terzo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul circuito di Brno il pilota francese della Yamaha Petronas – che al mattino non era riuscito a trovare spazio nella Top10 – ha fatto segnare nelle FP2 un crono pari a 1’56″502, con il quale si è messo alle spalle per pochi millesimi il compagno di team Franco Morbidelli. Terzo tempo, invece, per un sorprendente Miguel Oliveira su KTM, mentre Takaaki Nakagami, il più veloce al mettino davanti a Mir e Pol Espargarò, si accontenta della nona posizione nelle FP2. Un solido Maverick Vinales ha il quinto tempo della sessione e anche nella classifica combinata, mentre Valentino Rossi, ottavo nella prima parte di prove, trova solo il dodicesimo tempo al pomeriggio e fatica con la gomma soft al posteriore. Non benissimo anche la Ducati, con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci entrambi lontani dalla top-10. Tanta sfortuna per Francesco Bagnaia, caduto nel corso della prima sessione: frattura della tibia destra che renderà inevitabile l’operazione e gli farà saltare il resto del weekend. Domattina in programma le terze libere, quindi le FP4 e a seguire le qualifiche per stabilire la griglia di partenza.

(ITALPRESS).