SAN SEVERO – CANDIDATURA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022: IL 28 SETTEMBRE A ROMA UN CONTEST PER DANZATORI CHE SARANNO PROTAGONISTI DI UN CORTOMETRAGGIO

CANDIDATURA DI SAN SEVERO A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022: IL 28 SETTEMBRE A ROMA UN CONTEST PER DANZATORI CHE SARANNO PROTAGONISTI DI UN CORTOMETRAGGIO.

In occasione della candidatura di San Severo a Capitale Italiana della Cultura 2022, I.D.A. International Dance Award, in collaborazione e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e del Comune di San Severo, indice a Roma un Contest/Audition che si terrà in data 28 Settembre 2020, per selezionare i danzatori protagonisti di un Cortometraggio d’Autore che verrà ambientato nei luoghi più suggestivi della nostra Città.

Nel corso delle riprese cinematografiche, accanto alla danza ed alla musica, si fonderanno le nostre attrattive artistiche e paesaggistiche, dando espressione ad una visione onnicomprensiva di arte e bellezza.

Il Progetto nasce da un sodalizio tra professionisti di grande levatura in diversi settori, che rappresentano un’eccellenza ognuno nel suo campo, e dalla partnership con le Autorità locali.

La Direzione Artistica è affidata a Mario Marozzi, Étoile Internazionale del Teatro dell’Opera di Roma, che curerà le creazioni coreografiche originali del cortometraggio insieme a Valerio Longo, performer e coreografo internazionale tra i più rappresentativi nel settore contemporaneo.

La regia e il montaggio video sono a cura di Carlo Cerri, uno dei più importanti Lighting Designer e scenografi italiani del Mondo;

Ha infatti disegnato scenografie e luci per produzioni del Teatro Alla Scala di Milano e per altre grandi compagnie internazionali come il National Ballet di Londra, lo Stuttgarter, l’Alvin Ailey Dance Company di New York, il Balletto Nazionale della Cina di Pechino, lo Staatsballet di Berlino, il Maggio Musicale Fiorentino, solo per citarne alcune.

La Direzione Musicale è del grande maestro Riccardo Biseo, Jazzista internazionale, compositore ed arrangiatore che eseguirà dal vivo al pianoforte la colonna sonora durante le riprese.

L’organizzazione ed il coordinamento generale è della nostra concittadina Rossella Damone.

L’iniziativa ha l’intento di promuovere e diffondere l’immagine di San Severo come Città d’Arte esaltandone il patrimonio storico, artistico e culturale nel segno della qualità, dell’esclusività e dell’eccellenza.

SAN SEVERO, 7 Agosto 2020

l’Addetto Stampa

do tt. Michele Princigallo