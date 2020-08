SAN SEVERO – un camion con tanta pasta a bordo in fiamme, code di 5 km in autostrada

In fiamme un camion sulla A14 in provincia di Foggia. Grande paura e forti disagi sulla strada. Stamattina, un mezzo che trasportava pasta è andato distrutto a causa di un rogo nel tratto tra il capoluogo dauno e San Severo. Al momento ignoto il motivo dell’incendio. L’episodio ha provocato una lunga coda di almeno cinque chilometri, mandando in tilt il traffico. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il conducente del mezzo pesante, rimasto illeso. Sul posto i vigili del fuoco.

Fonte l’immediato