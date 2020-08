APRICENA ESTATE 2020: AL VIA GLI EVENTI DEL CARTELLONE ESTIVO

APRICENA. – Anche questa estate le serate apricenesi saranno animate, con tutte le dovute precauzioni, dagli eventi che le associazioni culturali in collaborazione con l’Amministrazione Comunale hanno programmato.

Si consiglia di vivere queste settimane di riposo feriale, nel rispetto delle buone regole anti covid, distanza di 1 metro, mascherine in luoghi chiusi o dove non è possibile la distanza di 1 metro e lavaggio frequente delle mani. No ad inutili quanto ingiustificati allarmismi, ma convivenza, coscienza e responsabilità.

L’ Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione l’assessorato alla cultura e le associazioni per l’impegno profuso.

#ApricenaEstate2020

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE