CERIGNOLA – Sorpresi su una golf rubata a Francavilla al Mare. Vanno in carcere due giovani

CERIGNOLA: sottoposti a Fermo di indiziato di delitto due persone per ricettazione.



Nella tarda mattinata di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Cerignola sottoponeva a fermo di indiziato di delitto due pregiudicati cerignolani per ricettazione.

In particolare, alle ore 10:00 di ieri, la Sala Operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, notiziava gli operatori in servizio di volante di aver avuto una nota anonima telefonica che diceva che in via dei Cartaginesi si trovava un’autovettura Volkswagen Golf di colore grigio probabilmente oggetto di furto. Gli agenti, giunti sul posto, notavano un’autovettura Volkswagen Golf risultata essere provento di furto in data 05/08/2020 a Francavilla a Mare. Pertanto, gli Agenti decidevano di effettuare un servizio di osservazione nelle vicinanze, al fine di appurare se qualcuno fosse andato a recuperare l’auto, per poi immetterne i pezzi nel fiorente mercato delle parti di ricambio usate, grossa piaga sociale della città di Cerignola.

Intorno alle ore 11:00, giungeva un’autovettura, che veniva posizionata dal conducente nella parte posteriore della Volkswagen Golf e dalla stessa scendevano entrambi gli occupanti; il conducente, successivamente identificato per F.G. G: 28enne, prelevava una tanica a becco di papera dall’autovettura utilizzata per raggiungere il luogo e immetteva carburante all’interno della Golf, mentre il passeggero, successivamente identificato per T.G. 26enne., si posizionava alla guida della Golf provento di furto. A quel punto, gli agenti decidevano d’intervenire uscendo allo scoperto; alla vista degli agenti i due malfattori si davano a precipitosa fuga verso la loro autovettura, ma venivano immediatamente bloccati e dichiarati in stato di fermo.

La perquisizione all’interno dell’auto utilizzata dai malfattori consentiva di rinvenire e sequestrare una centralina elettronica per autovettura decodificata, normalmente utilizzata per avviare i motori dei veicoli provento di furto, nonché attrezzi utili al furto delle autovetture.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati venivano associati alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.