CHIEUTI, TORRE MILETO E RODI GARGANICO – Spiagge occupate abusivamente, triplo blitz della Guardia Costiera!

In particolare le attività, svolte con il supporto dei militari della Capitaneira di Porto di Manfredonia e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste e sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Bari, si collocano all’interno dell’operazione Mare Sicuro 2020 che ogni anno vede impegnati gli uomini della Guardia Costiera sui circa 8.000 di costa della Penisola. In particolare nel corso delle ultime attività di polizia demaniale, esperite presso tre distinti stabilimenti balneari presenti tra Marina di Chieuti, Rodi Garganico e Torre Mileto, i militari operanti hanno accertato come le superfici effettivamente occupate fossero di gran lunga superiori a quelle autorizzate nei titoli autorizzativi in capo ai titolari.

Nel primo caso, in località Marina di Chieuti è emersa l’occupazione abusiva, mediante l’installazione di molteplici attrezzature balenari, di una superficie di circa 400 mq (in più rispetto a quella autorizzata). Nella seconda attività, sempre in località Marina di Chieuti, la superficie abusivamente occupata è risultata pari a circa 320 mq mentre le attrezzature balneari pari a circa 70 tra lettini e ombrelloni.

Nell’attività esperita in località Torre Mileto, nel comune di San Nicandro Garganico, la superficie occupata abusivamente è risultata pari a 200 metri quadrati mentre tra ombrelloni e sdraio sono state poste sotto sequestro circa 50 attrezzature balneari.

In entrambi i casi i militari operanti, sentito il magistrato di turno, hanno proceduto al deferimento alla competente autorità giudiziaria dei responsabili e al sequestro preventivo d’urgenza di tutte le attrezzature abusivamente installate. Solo le ultime tre operazioni hanno permesso di restituire alla pubblica fruibilità circa 1.000 metri quadrati di demanio marittimo.