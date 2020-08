MARGHERITA DI SAVOIA – CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER MARTEDÌ 11 AGOSTO ALLE ORE 9.00

CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

PER MARTEDÌ 11 AGOSTO ALLE ORE 9.00



È stato convocato per martedì 11 agosto 2020 con inizio alle ore 9.00 il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, in sessione straordinaria e in prima ed unica convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Piano delle Alienazioni e Valorizzazione Immobili Comunali (PAVI) 2020 – Variazione n. 1.

3. Nomina Revisore dei Conti triennio 2020/2023 – Presa d’atto.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.