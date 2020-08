SAN SEVERO – Sta per ripartire la stagione della Scuola Calcio ASD Gioventu’ Calcio San Severo

Sta per ripartire la stagione della Scuola Calcio ASD Gioventu’ Calcio San Severo

Dopo il BOOM iscrizioni della scorsa stagione si riparte con tante novità (ormai una routine della società giallo-bianco-rossa) alcune in rampa di lancio ed altre CLAMOROSE da annunciare!

Queste le parole del NUOVO presidente DE LALLO: “SIAMO LIETI DI ANNUNCIARVI CHE DALLA PROSSIMA STAGIONE CI SARA’ ANCHE SERVIZIO NAVETTA PER I NOSTRI TESSERATI. NONOSTANTE IL COVID, ABBIAMO FATTO UN SACRIFICIO AFFINCHÉ POTESSIMO OFFRIRE UN SERVIZIO SEMPRE MIGLIORE PER I NOSTRI ISCRITTI. Inoltre, proprio a causa del Covid, abbiamo deciso di prendere delle misure precauzionali, per evitare quanto più possibile l’insorgere di queste situazioni, una di queste riguarda il pallone di allenamento, infatti all’atto dell’iscrizione lo regaleremo a tutti i nostri ragazzi dell’attività di base, gli servirà per svolgere le attività di allenamento, così ognuno di loro avrà il proprio pallone personale. E non è tutto perché abbiamo deciso di ridurre la quota di iscrizione rispetto agli scorsi anni, ed abbiamo creato delle formule di pagamento vantaggiose per qualsiasi evenienza”.

Da questa stagione, oltre al nuovo Presidente, la Gioventù Calcio San Severo ha in Gianluca Cassone, il Nuovo Responsabile della Scuola Calcio. Fondatore della società insieme a Raffaele Clema e Rinaldo Consoletti, e cresciuto accanto a Luigi Cascavilla, oggi proverà, insieme al Presidente ed a Cascavilla, a far dare il definitivo salto di qualità ad una società che in questi anni è cresciuta a vista d’occhio.

In questi anni abbiamo creato qualcosa di unico per la nostra città, afferma Cassone, non ci vogliamo fermare, non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo mai. Da quando è arrivato Gino (ndr Cascavilla) siamo cresciuti in maniera esponenziale, ed ogni anno ce sempre un gradino nel nostro percorso. Abbiamo tante idee da far scoppiare la testa a chiunque, abbiamo imparato con il tempo che non si può avere tutto e subito, per questo ci armiamo sempre di tanta pazienza. Abbiamo fatto e faremo ancora tanti sacrifici per questa società affinché si affermi non solo a San Severo. In tutto questo, oltre alla nostra mano, dietro le quinte, c’è un grande UOMO prima di essere il nostro sponsor, ed è Pietro Kubik di ECO POL CENTRO INFISSI, che non smetteremo mai di ringraziare.

Anche quest’anno ECO POL CENTRO INFISSI continua la sua collaborazione per la crescita di questa società.

Il primo raduno del Settore Giovanile, Allievi (2004-2005) si terrà Martedi 18 Agosto ore 18.00 Campo Sportivo Ricciardelli, mentre per i Giovanissimi (2006-2007) si terrà Lunedi 24 Agosto ore 18.00 Campo Sportivo Ricciardelli, le attività di base il raduno è posticipato di qualche settimana e cioè a Lunedi 7 Settembre.

Ulteriori comunicazioni saranno fornite in merito sulla pagina facebook “Scuola Calcio Gioventu Calcio San Severo”.

Fonte: ASD Gioventu’ Calcio San Severo