Antonio Banderas positivo al Covid, 60esimo compleanno in quarantena

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Antonio Banderas è positivo al Covid-19. Lo ha annunciato su Twitter lo stesso attore spagnolo, che oggi compie 60 anni. “Mi vedo obbligato a passare il mio compleanno in quarantena, dopo essere risultato positivo al Covid-19 causato dal coronavirus – scrive Banderas -. Sto relativamente bene, sono solo un pò più stanco del solito. Sono fiducioso di riprendermi il più presto possibile, seguendo le indicazioni dei medici”.

“Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposare e fare progetti per dare significato ai miei 60 anni, cui arrivo carico di successi e illusioni”, aggiunge l’attore nel suo messaggio ai fan.

(ITALPRESS).