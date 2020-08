BASKET SERIE A2 – CESTISTICA SAN SEVERO – Area comunicazione e marketing: confermati i responsabili e i collaboratori

Chiuso ufficialmente il mercato giallonero, è tempo per la Cestistica San Severo di pensare alla squadra ‘dietro le quinte’, confermando i responsabili dell’area comunicazione e marketing ed i relativi collaboratori. Effettivamente, un roster di Serie A lo è tale non soltanto per gli obiettivi raggiunti grazie alla serietà della Società, alla maestria dello staff tecnico e la professionalità dei giocatori, ma anche per quanti, in vario modo, collaborano gratuitamente al bene della Cestistica. Entriamo nel dettaglio.

La responsabilità della comunicazione sui social, attraverso comunicati stampa ed i rapporti con i giornalisti, sotto la super visione del Vice Presidente Michele Gravina e di Vittorio Pazienza, è affidata per il secondo anno consecutivo al giornalista Ciro Mancino. All’interno del suo staff ci sono Antonio della Vella, grafico della società e responsabile del sito ufficiale e area social network, Paolo Marolla, fotografo ufficiale, Ferdinando Maggio, supporto in sala stampa e in telecronaca per le gare trasmesse da LNP, Umberto D’Orsi, che cura nel dettaglio i comunicati dei nuovi acquisti e di ogni pre partita, Ester Presutto, referente per la Progetto Cestistica, Francesca Romagnuolo e Beatrice Graziano per la comunicaziome su Instagram ed infine la new-entry Arturo Matarante che cura la comunicazione su Twitter.

Per le statistiche delle partite casalinghe i riferimenti saranno ancora Umberto d’Orsi, Pierangelo Finocchietti e Pino Stella.

Per quanto concerne l’area marketing, detto di Ippolito (vedi qui: https://bit.ly/2B7SPCu), i responsabili Paolo Greco e Sara Di Sanno restano confermati. Il primo, che da quest’anno sarà anche responsabile amministrativo, curerà le relazioni con gli sponsor ‘storici’ della Cestistica. Di Sanno, invece, è referente per il merchandising e si occuperà non soltanto della vendita, ma anche di gestire i rapporti con lo sponsor tecnico Effesport.

Dunque, come si può osservare, le responsabilità sono varie e tanti i nomi presenti all’interno dello staff. Tutte persone accomunate da un’unica grande passione: l’amore per la maglia giallonera.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo