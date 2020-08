CERIGNOLA: ARRESTATI DUE PREGIUDICATI CERIGNOLANI.



Nella mattinata di sabato 8 agosto u.s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola traevano in arresto due pregiudicati cerignolani.

In particolare, veniva tratto in arresto un uomo di 53 anni, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena residua di mesi nove di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Il predetto, dopo le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Foggia a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Inoltre, veniva tratto in arresto un uomo di 52 anni, in esecuzione di provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari. Lo stesso, si rendeva responsabile di numerose violazioni della citata misura e, pertanto, opportunamente segnalato alla competente A.G., veniva disposta a carico dello stesso la revoca degli arresti domiciliari e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.