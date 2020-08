SAN SEVERO – IL COMUNE PREMIA GLI STUDENTI LAUREATI DURANTE IL COVID 19

I l Comune di San Severo, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Rapporti con l’Università, ha inteso aderire all’iniziativa promossa dalla Regione Puglia e dall’Anci Puglia per conferire un premio simbolico agli studenti che si sono laureati durante i mesi di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria da Covid – 19.

La regione Puglia e l’Anci Puglia hanno infatti firmato un protocollo d’intesa per realizzare un “Graduation Day” premio simbolico destinato ai numerosi studenti e studentesse universitarie residenti nei Comuni pugliesi, che, a causa delle misure straordinarie adottate per contenere l’emergenza epidemiologica, nei mesi scorsi hanno discusso la tesi di laurea in modalità telematica e, pertanto, sono stati privati della cerimonia di proclamazione di laurea.

Il Comune di San Severo, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Rapporti con l’Università, quindi invita tutti gli studenti e studentesse residenti a San Severo che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica nell’anno accademico in corso, in Università e Istituzioni di Alta Formazione ArtisticaMusicale e Coreutica della Puglia e non, ad iscriversi per partecipare alla cerimonia che si terrà alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Rapporti con l’Università che consegneranno a ciascuno dei presenti un premio simbolico.

​L’evento si terrà, presumibilmente, nella prima settimana di settembre p.v.

​Ai fini della partecipazione le laureate ed i laureati dovranno compilare, entro le ore 12.00 del 25.08.2020, il form on line all’indirizzo https://forms.gle/L7ZgF2kGkWYgV3uv8

​Tutte le informazioni relative allo svolgimento dell’evento saranno comunicate per tempo agli interessati mediante mail.