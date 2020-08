CAPITANATA – COVID-19 – PARLA IL DG ASL PIAZZOLLA “3 nuovi casi, 2 collegati a focolai sotto controllo. Positivi anche 4 cittadini stranieri”

Dichiarazione del direttore generale della ASL Foggia, Vito Piazzolla, dopo i 9 casi di Covid segnalati nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia di oggi, 10 agosto. “In data odierna – fa sapere Piazzolla in una nota – si segnalano in provincia di Foggia 9 nuovi casi di persone positive Covid-19. Di questi, 2 sono riconducibili a focolai preesistenti e 3 sono nuovi casi, al momento non collegabili ai focolai già noti. Negli altri 4 casi si tratta di cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale”.

“La situazione in provincia di Foggia – conclude – è monitorata continuamente ed è sotto controllo da parte delle strutture aziendali. Il Servizio di Igiene intanto sta ricostruendo, per questi ultimi casi, la catena dei contatti per attivare le procedure di sorveglianza attiva, come da protocollo”.