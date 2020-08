MARGHERITA DI SAVOIA – TUTTI APPROVATI GLI ACCAPO DEL CONSIGLIO COMUNALE

SUNTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI MARTEDÌ 11 AGOSTO 2020



Seduta di consiglio comunale piuttosto rapida quella di martedì 11 agosto per l’assise civica di Margherita di Savoia. Alla sessione odierna erano assenti i consiglieri Grazia Galiotta e Francesco Labranca. Dopo le comunicazioni del sindaco, gli altri due punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità dei presenti: 13 voti favorevoli per la variazione al Piano delle Alienazioni e Valorizzazione Immobili Comunali 2020 (le consigliere Elena Muoio e Rosa Scognamiglio non hanno partecipato alla votazione), 15 voti favorevoli per la presa d’atto della nomina quale nuovo Revisore dei Conti per il triennio 2020/2023 del dott. Ezio Palma, che nell’occasione si è brevemente presentato all’assemblea cittadina. La seduta è stata trasmessa come consuetudine in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.