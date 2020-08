SAN SEVERO – CENTRI ESTIVI PUBBLICI PER MINORI IN ETÀ COMPRESA TRA 3 ANNI E 14 ANNI

CENTRI ESTIVI PUBBLICI PER MINORI IN ETÀ COMPRESA TRA 3 ANNI E 14 ANNI.

Il Comune di San Severo, tramite l’Assessorato alle Politiche Sociali, ha emanato l’avviso pubblico per consentire la pre-iscrizione dei minori dai 3 ai 14 anni ai due centri estivi pubblici che avranno inizio il 24 agosto 2020 e termineranno il 20 settembre.

L’Amministrazione Comunale, infatti, ha voluto programmare una misura rivolta ai minori che tenesse conto dei disagi conseguenti all’emergenza sanitaria degli scorsi mesi che da un lato ha visto costretti moltissimi minori ad una prolungata impossibilità di accedere alle attività ludico-educative facenti parte della loro quotidianità, dall’altro molte famiglie sono state costrette a rimanere in Città, rinunciando alla classica “pausa estiva”, a causa della crisi economica derivante dal lockdown. Per tali motivi ha dapprima promosso una fase di Co-progettazione (con Determinazione Dirigenziale n. 1439 del 21.07.2020) rivolto a tutte le realtà del territorio al fine di realizzare dei centri estivi pubblici per i minori dai 3 ai 14 anni e successivamente ha approvato le due manifestazioni d’interesse pervenute, programmando ben due centri estivi pubblici denominati “Un estate sicuramente divertente!” e “Musicalmente a spasso con i nostri amici animali”.

Le famiglie potranno presentare domanda entro le ore 12.00 del 19.08.2020 tramite email all’indirizzo assistentisocialisansevero@gmail.com. oppure direttamente presso l’Ufficio dei Servizi Sociali. Il modello di domanda potrà essere scaricato sul sito del comune, al seguente link https://www.comune.san-severo.fg.it/2020/08/10/avviso-pubblico-per-la-partecipazione-alle-attivita-estive-per-i-minori-in-eta-compresa-tra-3-anni-e-14-anni/, oppure ritirato presso gli Uffici dei Servizi Sociali siti in V.le Padre Matteo d’Agnone, ang. Via Mascagni.

Nel caso di domande eccedenti i posti disponibili sarà data precedenza ai minori i cui nuclei familiari hanno un valore ISEE inferiore e nel caso di ulteriore parità si darà precedenza alle istanze con data antecedente. Il Servizio Sociale Professionale predisporrà gli elenchi dei minori ammessi a partecipare alle attività progettuali, trasmettendoli ai soggetti gestori dei centri estivi entro il 21/08/2020, integrandoli con i minori indicati dai soggetti gestori dei centri estivi. Successivamente, le famiglie dei partecipanti ai Centri Estivi saranno convocate per sottoscrivere il “Patto di responsabilità” con l’Ente gestore al fine di ottemperare a tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, attenendosi scrupolosamente alle norme igienico-sanitarie, al distanziamento e provvedendo alla fornitura dei dispositivi di protezione necessari per svolgere attività.

Tale iniziativa si pone in continuità con quella di sostegno economico ai centri estivi privati, volta ad evitare l’aumento delle rete sostenute dalle famiglie per la partecipazione agli stessi, il quale avrebbe potuto verificarsi al seguito dell’incremento dei costi che le stesse strutture (ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2007 e succ. mod. e della Legge Regionale n.19/2006 e succ. mod.) hanno dovuto sostenere per adeguarsi alle disposizioni sanitarie del decreto ministeriale e conseguenti ordinanze regionali per la prevenzione e il contrasto al diffondersi del virus Covid-19.

SAN SEVERO, 10 agosto 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo