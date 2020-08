SAN SEVERO – I C.C. CARAFA E FLORIO AL LAVORO PER TENERE PIÙ PULITA LA CITTÀ NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Riceviamo e pubblichiamo

L’ECORISPETTO della NOSTRA CITTÀ.

Proteggere l’ambiente è la pratica che ogni cittadino dovrebbe sempre praticare per salvaguardare le sue risorse naturali è , dove possibili, ripararne i danni .

Nella mattinata odierna , a dare il buon esempio si sono adoperati due consiglieri comunali , Carafa Antonio e Florio Giovanni e un funzionario comunale Geom. Cascavilla Luigi , che insieme alla disponibilità data dal sorvegliante in servizio Costa Luciano della Buttol per il raccoglimento delle erbe, ha dato e messo a disposizione oltre a Maiorano Francesco , anche due pulitori della zona nelle persone di Ferrara e D’aloia i quali, tutti hanno liberato da erbacce e rifiuti vari , la zona adiacente dell’asilo Trotta e della casa di riposo Teresa Masselli.

L’ esemplare iniziativa ha avuto come obiettivo la tutela di anziani e bambini , la sensibilizzazione dei cittadini al rispetto della gestione dei rifiuti e all’accudimento delle aree preposte al verde pubblico , al fine di proteggere la nostra bella San Severo da ogni forma di degradazione e inquinamento .

I consiglieri comunali

Antonio Carafa

Giovanni Florio