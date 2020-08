SAN SEVERO – SERE D’ESTATE – GIOVEDÌ SERA IN FILODIFFUSIONE *IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON*

SERE D’ESTATE 2020 CITTÀ DI SAN SEVERO



Domani 13 AGOSTO secondo appuntamento con la rassegna di TEATRO IN DIFFUSIONE racconti teatrali da ascoltare in filodiffusione per le vie del centro storico.

Alle ore 20.30 potrete ascoltare *IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON*.

L’idea è quella di far uscire il “teatro dal teatro” per renderlo fruibile a tutti, nel rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni di emergenza COVD-19.