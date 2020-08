SAN SEVERO – LA SODDISFAZIONE DEL COMUNE PER LE 2  ORDINANZE DI MISURA CAUTELARE PER ROGHI TOSSICI E ABBANDONO RIFIUTI

LA SODDISFAZIONE DEL COMUNE DI SAN SEVERO PER LE 2 ORDINANZE DI MISURA CAUTELARE PER ROGHI TOSSICI E ABBANDONO RIFIUTI.

“Esprimiamo la soddisfazione nostra personale e quella dell’intera Amministrazione Comunale per l’operazione condotta dal Corpo della Polizia Locale su coordinamento del Sost. Proc. dott. Marco Gambardella della Procura della Repubblica di Foggia che ha assicurato alla giustizia due soggetti, rei di aver incendiato rifiuti speciali”. Così il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore con delega alla Polizia Locale Luigi Montorio commentano l’ordinanza con cui sono state emesse due misure cautelari per incendio di rifiuti speciali.

“Un successo Investigativo di notevole valenza per i nostri agenti conseguito con l’utilizzo dei sistemi di video sorveglianza – foto trappole e monitoraggio nei luoghi adibiti all’abbandono incontrollato di rifiuti. Agli agenti, al Comandante Magg. Ciro Sacco, al dott. Gambardella I più sentiti rallegramenti per aver messo a segno un operazione di Polizia che argina in maniera determinante il triste fenomeno degli incendi di rifiuti da più parti segnalato negli ultimi periodi”.

San Severo, 13 agosto 2020

l’Addetto Stampa dott. Michele Princigallo