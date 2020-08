SAN SEVERO – ROGHI TOSSICI E ABBANDONO RIFIUTI: 2 ORDINANZE DI MISURA CAUTELARE A SEGUITO DI INDAGINI DELLA POLIZIA LOCALE

ROGHI TOSSICI E ABBANDONO RIFIUTI:

– N.02 ORDINANZE DI MISURA CAUTELARE A SEGUITO DI INDAGINI DELLA POLIZIA LOCALE DI SAN SEVERO.

Nell’ambito della problematica della emergenza ambientale, di particolare interesse per la Procura della Repubblica di Foggia, a seguito di attività di indagine del Corpo di Polizia Locale di San Severo, sono state emesse due misure cautelari per incendio di rifiuti speciali.

Le misure riguardano provvedimenti coercitivi dell’obbligo di presentazione alla P.G. di due soggetti di San Severo.

Inoltre, è stato eseguito anche il Decreto di Sequestro Preventivo dell’Autocarro con cui è stato commesso il reato di abbandono e contestuale incendio di rifiuti speciali.

L’Ordinanza applicativa della Misura Coercitiva, con annesso Decreto di Sequestro Preventivo dell’autocarro, è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia dott. Antonio Sicuranza su richiesta del Pubblico Ministero – Coordinatore delle Indagini – Sost. Proc. dott. Marco Gambardella.

I due soggetti, destinatari della misura cautelare, identificati nel corso delle indagini, rispondono del reato p.e p. dagli artt.110 C.P. e 256 Bis D.Lgs n.152/2006 perché in concorso tra loro appiccavano il fuoco a rifiuti speciali di diversa natura e tipologia – quali pneumatici, pannelli in cartongesso, fusti di pittura, guaina liquida ecc.., che erano stati abbandonati dai medesimi in un’area situata in agro di San Severo.

Inoltre, i due soggetti risponderanno del reato di cui agli artt. 110 C.P. e art.256 co. 1 lett.a) e b) D.Lgs n.152/2006 in quanto, attraverso il veicolo sottoposto a Sequestro Preventivo, effettuavano senza la prescritta autorizzazione attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali.

Difatti, gli stessi soggetti scaricavano i suddetti rifiuti sulla pubblica via in modo incontrollato per poi incendiarli immediatamente.

Le attività di indagine sono state condotte dalla Polizia Locale di San Severo su coordinamento del Sost. Proc. dott. Marco Gambardella della Procura della Repubblica di Foggia mediante l’utilizzo dei sistemi di video sorveglianza – foto trappole che sono state posizionate nei luoghi adibiti all’abbandono incontrollato di rifiuti e tramite attività costante di monitoraggio degli stessi Agenti della Polizia Locale.

“L’operazione comprova la particolare attenzione alle problematiche ambientali del territorio da parte del Comando di Polizia Locale. Il provvedimento restrittivo, con il contestuale sequestro del veicolo, applicato ai soggetti responsabili dell’incendio dei rifiuti, diviene, con questa operazione, parte di una procedura operativa sistematica da parte degli inquirenti che può rappresentare una efficace strategia di contrasto ad un fenomeno criminale dilagante”.



IL COMANDANTE

DOTT. CIRO SACCO