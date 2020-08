CALCIO ECCELLENZA – A.T. San Severo: ecco la composizione del nuovo staff tecnico – il comunicato ufficiale

Si comunica la composizione dello staff tecnico della prima squadra, che parteciperà per diritto sportivo al Campionato di Eccellenza FADI Puglia 2020/2021.

Coadiuveranno il lavoro del tecnico responsabile Vincenzo CRISCUOLO (1971), il preparatore dei portieri Mariano SCIALPI (1963) da Taranto ed il preparatore atletico Nicola BISOGNO (1961) da Salerno.

Il ritiro pre-campionato avrà inizio in sede lunedi 24 agosto p.v. e sarà aperto al pubblico, con le dovute precauzioni anti-Covid in materia di controllo temperatura, obbligo di mascherina e distanziamento, con unico accesso al settore tribuna. Nell’occasione, oltre ai calciatori convocati, che saranno annunciati solo a tesseramenti formalizzati, saranno prese in considerazione eventuali candidature di calciatori di Categoria che si sentono pronti per sottoporsi alle scelte dell’allenatore, con particolare attenzione riservata a calciatori del territorio foggiano che siano nati dal 1992 in poi. Si riparte con i migliori auspici e tanta voglia di far bene.



AT SAN SEVERO CALCIO