CALCIO ECCELLENZA – SAN SEVERO, ECCO IL PRIMO ACQUISTO, IL PORTIERE DE LUCA

Ecco il giocatore davanti alla porta del SAN SEVERO 1922.

Si chiama Vincenzo DE LUCA, classe 1994, esperienza da vendere e voglia di esplodere. Non vede l’ora di iniziare per mostrarsi ad un pubblico e ad una Regione calcistica con i quali finora non si era mai confrontato. La ricerca di stimoli forti lo aiuterà a far bene nel difendere, insieme agli altri portieri, la porta giallogranata.

Benvenuto Enzo. Sei già uno di noi.

(foto Cavese Calcio, che ringraziamo)