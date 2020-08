CALCIO ECCELLENZA – IL SAN SEVERO CONFERMA TRE GIOCATORI

Il SAN SEVERO 1922 comunica che sono stati confermati i tesseramenti di tre calciatori della scorsa stagione agonistica 2019/2020:

Giuseppe CALABRICE, difensore 2001, lo scorso anno in prestito allo Stornarella.

Mario C. GALASSI, attaccante 2001, lo scorso anno impiegato in prima squadra e Juniores Under 19.

Donato Antonio VILLANI, centrocampista centrale 2001, anch’egli impiegato tra Eccellenza e Juniores Under 19.

Anche loro faranno parte dei convocati che inizieranno la preparazione pre-campionato il 24 agosto.



Nota stampa San Severo