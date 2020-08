PUGLIA – COVID-19 – EMERGENZA SERIA, Lopalco: “5 giovani ricoverati in condizioni severe”

Ci sono 5 giovani tra i 20 e i 30 anni tra i ricoverati per l’infezione da Covid-19 nei reparti di malattie infettive pugliesi. Ad annunciarlo all’Ansa è il capo della task force per l’emergenza Coronavirus in Puglia Pier Luigi Lopalco il quale spiega che i ragazzi versano in “condizioni severe” a causa delle polmoniti provocate dall’infezione “e per questo è stato necessario il ricovero. Il dato – puntualizza l’epidemiologo – conferma che anche la giovane età non mette al sicuro da sintomi importanti”.

Fonte Foggia today che si ringrazia