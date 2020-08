COVID-19 – IL GOVERNO HA DECISO. DISCOTECHE CHIUSE DA LUNEDI 17

Discoteche chiuse da lunedì 17 agosto ad almeno fino al 7 settembre. E’ la decisione del governo per limitare i contagi da Covid-19. I 600 contagi ufficializzati nella sola giornata di Ferragosto e i 479 dell’indomani (con 4 morti) hanno spinto a dare un ulteriore giro di vite.

La decisione è stata presa dopo l’incontro tra governo e regioni, quando i ministri di Sanità, Regioni e Sviluppo economico, Roberto Speranza, Francesco Boccia e Stefano Patuanelli, si sono uniti in videoconferenza con i governatori regionali.

Nell’ordinanza sia spiega che non sono ammesse deroghe regionali alla normativa nazionale fino ad oggi solo Calabria e Basilicata hanno mantenuto le sale da ballo chiuse. Poche ore fa Elettra Lamborghini ha annunciato l’annullamento dei suoi concerti, dopo i primi due eventi che hanno richiamato migliaia di giovani e in cui non è stato possibile mantenere il distanziamento sociale né l’utilizzo della mascherina.

A tal proposito nel testo della nuova ordinanza si specifica l’obbligo di utilizzarla anche all’aperto qualora sia impossibile mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone.