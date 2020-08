Questa sera il SAN SEVERO 1922 ha raggiunto l’accordo con l’esperto difensore centrale GENNARO DI FRAIA, classe ’97 che sarà al “Ricciardelli” tra i convocati per il ritiro pre-campionato del prossimo 24 agosto. In passato é stato capitano della Gelbison in Serie D.

Nella foto qui in un Gelbison-San Severo in Serie D scambia il saluto con Andrea Florio del san Severo