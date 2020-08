Casi di Covid-19 in aumento in Italia, 642 in 24 ore

MILANO (ITALPRESS) – Aumentano i contagi nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 642 infatti i nuovi positivi nel nostro Paese, più di 200 in più rispetto a ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino reso noto dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 255.278. Oggi si registrano 7 decessi, con il numero delle vittime che sale quindi a 35.412. Il totale degli attualmente positivi è di 15.360, di questi 866 sono ricoverati con sintomi, 66 sono in terapia intensiva (+8) e 14.428 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 71.095, per un totale di 7.713.154. Oggi non ci sono regioni con zero contagi. La regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 91, seguita dall’Emilia Romagna con 76 e dal Lazio con 75. Le meno colpite sono il Molise con 1 caso e la Valle D’Aosta e la provincia di Trento con 2.

