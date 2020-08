SAN SEVERO – DRAMMATICO INCIDENTE. MUORE UN MOTOCICLISTA

La statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa al traffico, al km 659,100, in entrambe le direzioni, all’altezza di San Severo in seguito ad un tragico incidente. L’impatto, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un motociclista che, in seguito ad un pauroso frontale, ha perso la vita.

“Al momento il traffico viene deviato, per i veicoli diretti a sud al km 653,400 e al km 661,000 per quelli diretti a nord”, si legge in una nota diffusa dall’Anas. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri. (foto archivio)