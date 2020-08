Domani penultimo appuntamento con la rassegna di TEATRO IN DIFFUSIONE racconti teatrali da ascoltare in filodiffusione per le vie del centro storico.

Alle ore 20.30 potrete ascoltare *IL PICCOLO PRINCIPE* canzoni di *NICOLA GIULIANI*.

L’idea è quella di far uscire il “teatro dal teatro” per renderlo fruibile a tutti, nel rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni di emergenza COVD-19.