CASALNUOVO MONTEROTARO – DOMENICA 23 AGOSTO UN CORSO A PALAZZO MANDES

L’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV .Regolarmente iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n.2256 con atto dirigenziale n.395 del 04/06/2019, e iscrizione nell’elenco territoriale di protezione civile regionale al n.312 del 03/04/2020.

Dopo il 4° Corso di formazione Safety, ha organizzato il 1° Corso di Primo Soccorso “BLS- AED” uso del defibrillatore semi automanico sia per adulti, bambini,latanti. Il corso è stato fortemente voluto dal Presidente Provinciale dell’associazione G.E.P.A Sig. TOSIANI NICOLA che ha contattato Studio Forma Service. Il corso verrà svolto domenica 23 Agosto 2020 presso Palazzo Mandes sita nel Comune di Casalnuovo Monterotaro in via 24 Maggio dove associazione G.E.P.A dispone della sede data in comodato d’uso dal comune e dall’ammistrazione comunale.In data 23 Agosto 2020 ci saranno circa n.25 volontari che svolgeranno regolare corso .Dopo aver subito contattato Istruttore corso, dopo un paio di giorni dal affisione della locandina abbiamo subito ragiunto il numero dei corsisti un record. Per l’associazione ne e fiero il Presidente Provinciale dei propri volontari.Dopo del corso ci sarano i nominativi dei corsisti e degli Istruttori se consentirano il consenso per articolo.