FOGGIA – Incrocio tra via Don Orione e via Ordona. L’A.C. ha avviato l’iter per l’esproprio di una piccola porzione di terreno per la costruzione di una rotatoria

Incrocio tra via Don Orione e via Ordona, l’Amministrazione comunale di Foggia ha avviato l’iter per l’esproprio di una piccola porzione di terreno al fine della costruzione di una rotatoria

In merito all’incrocio tra via don Luigi Orione e via Ordona, nei pressi del Santuario Madre di Dio Incoronata, l’Amministrazione comunale di Foggia, già diversi mesi orsono, ha convocato i proprietari dei terreni adiacenti l’incrocio al fine di realizzare una rotatoria attraverso la donazione di un imprenditore locale. Tuttavia, uno dei proprietari che dovrebbero cedere gratuitamente una piccola porzione di terreno, non ha inteso accettare la proposta avanzata dall’Amministrazione comunale, che è stata dunque costretta ad avviare l’iter burocratico dell’esproprio per consentire l’avvio dei lavori di realizzazione di una rotatoria e mettere in sicurezza le due arterie.