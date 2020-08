CAPITANATA – NOTTE DI FUOCO, TANTI MEZZI INCENDIATI

Notte di fuoco con i vigili del fuoco impegnati a spegnere tre distinti roghi. A bruciare in tutto 11 mezzi, in incendi di origine ignota.

A Carapelle, alle 3.30 circa, lungo la Sp79 per Ordona, all’interno di un deposito giudiziario, sono andati in fiamme 8 mezzi, di cui 7 auto e un trattore, tutti parcheggiati uno accanto all’altro.

I vigili del fuoco non hanno trovato tracce di liquido infiammabile e inneschi. I carabinieri intervenuti sul posto hanno acquisito le immagini delle telecamere. Sono in corso indagini per comprendere se si tratti un incendio di natura dolosa o accidentale.

Poco più tardi, alle 4, a Cerignola sulla SS544, è stato rinvenuto in fiamme un furgone Fiat Ducato, completamente vuoto. Il fuoco ha reso illeggibile la targa. I carabinieri proveranno a risalire al proprietario tramite il telaio.

A San Giovanni Rotondo nella nottata sono andate in fiamme due auto,in via Antonio Massa. Si tratta di una Golf e di una Opel Tigra. I due mezzi non erano parcheggiati vicini quindi, anche se i vigili del fuoco non hanno trovato tracce di dolo, si tende a escludere che possa trattarsi di cause accidentali, contemporaneamente, nella stessa strada.

Fonte Foggia today





Non ci sono telecamere e i proprietari non hanno fornito elementi utili alle indagini.

“