Motomondiale, Pol Espargarò comanda le prove libere del GP di Stiria

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Pol Espargarò chiude in vetta il venerdì di prove libere del Gran Premio di Stiria. Il Motomondiale continua il proprio percorso con la seconda tappa di fila in Austria e tra le curve del Red Bull Ring è il pilota spagnolo a far registrare il giro veloce in 1’23″638 durante il corso della sessione pomeridiana. Due decimi di vantaggio su un trio davvero caldo alle sue spalle: Jack Miller primo inseguitore in 1’23″859, poi il vincitore della scorsa gara Andrea Dovizioso e il portoghese Miguel Oliveira, protagonisti della top-3 delle libere 1. Seguono Takaaki Nakagami e le due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins. In difficoltà, invece, le Yamaha: Maverick Vinales centra il miglior tempo per la casa nipponica in 1’24″060 piazzandosi ottavo nella classifica combinata, dietro di lui Franco Morbidelli del team Petronas. Chiude la top-10 Brad Binder su Ktm, mentre sia Valentino Rossi che Fabio Quartararo sono a rischio per la qualificazione diretta al Q2 in vista di un sabato di qualifica che potrebbe essere condizionato dalla pioggia fin dalle prime ore del mattino. Appuntamento alle 9.55 con le libere 3 che chiuderanno la classifica combinata con i pass per il Q2, poi alle 13.30 le libere 4 e dalle 14.10 il via alle qualifiche.

(ITALPRESS).