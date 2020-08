FOGGIA – COVID-19 – UN FRATE POSITIVO, TUTTI I CAPPUCCINI IN ISOLAMENTO PER PRESERVARE DAL VIRUS I FEDELI

Frati in isolamento all’Immacolata di Foggia. Poco meno di dieci i cappuccini che si sono messi in quarantena per preservare i fedeli, evitando rischi di contagio da Covid-19. La decisione è arrivata dopo essere entrati in contatto con un frate passato giorni fa dalla parrocchia foggiana e poi risultato positivo al virus.

In seguito alla notizia, la comunità ha optato per l’isolamento fiduciario. Le attività pastorali, confessioni e sante messe, proseguono grazie alla presenza di un prete diocesano che si reca nella chiesa di via dell’Immacolata per garantire un riferimento ai fedeli.

Ambienti della Curia hanno confermato la notizia mettendo in risalto il gesto dei frati che coscientemente sono subito entrati in quarantena per la sicurezza di tutta la comunità.

Fonte l’immediato