CALCIO ECCELLENZA – SAN SEVERO, DA LUNEDÌ 24 AGOSTO PARTE LA NUOVA AVVENTURA GIALLOGRANATA

La Società AT SAN SEVERO 1922 informa che LUNEDI 24 agosto si aprirà la stagione agonistica 2020/2021.Ci sarà l’esordio in campo dello staff tecnico diretto dall’allenatore Vincenzo Criscuolo che si avvarrà dei suoi collaboratori Bisogno, Scialpi, Cavallo e Padula, e sarà supportato dallo staff logistico, formato da vari volontari che sono legati alle sorti ed al buon funzionamento della loro squadra. Lunedi 24/08 alle ore 16:30 sono già stati convocati oltre 20 calciatori di varie età che hanno chiesto di essere visionati e valutati dalla Società nell’intento di poter essere utili alla causa,con l’inserimento in prima squadra. Per questo motivo confermiamo che fino alle ore 12:00 di domenica 23/08 tutti i calciatori che si considerano pronti per la categoria Eccellenza e siano residenti nel territorio insistente intorno a San Severo, purché nati negli anni dal 1991 al 2004, possono fare richiesta di partecipare alla due giorni di raduno (solo whatsapp 348.0542850, indicando cognome e nome, anno di nascita e ruoli occupati).

I calciatori che sono stati già scelti in via definitiva nella rosa del San Severo 2020/2021 inizieranno la preparazione pre-campionato radunandosi il giorno MERCOLEDI 26 AGOSTO alle ore 12:00 al CS “Ricciardelli”, dove resteranno a lavorare fino alla prima pausa di lavoro, prevista per il giorno 12 settembre 2020.

SI CONFERMA CHE TUTTE LE OPERAZIONI DESCRITTE SARANNO CONDIZIONATE DAL RISPETTO DEL PROTOCOLLO COVID EMANATO DALLA LND AI FINI DELLA RIPRESA SENZA RISCHI DELLE ATTIVITA’. Per questi motivi gli accessi allo stadio e tutti i rapporti interpersonali potrebbero essere soggetti a limitazioni.