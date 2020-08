CALCIO – ECCELLENZA – SAN SEVERO – PARLA IL NUOVO MISTER VINCENZO CRISUOLO, A SAN SEVERO PER FARE BENE!

INTERVISTA A MR. VINCENZO CRISCUOLO

• Mr Criscuolo innanzitutto benvenuto nella grande famiglia giallogranata. Cosa l’ha spinta ad accettare il progetto che le ha presentato la Società del San Severo ?

Buonasera e grazie. Mi ha spinto ad accettare la grande voglia di rivalsa della Società, l’entusiasmo del Presidente e la stima che nutre per me il direttore Ninni Cannella. Ho voglia di ripagare sul campo questo attestato di stima tramite una squadra che sarà costruita anche guardando la realtà dei tanti ragazzi dell’Alto Tavoliere e di San Severo che avranno abbastanza voglia e capacità da far tornare il Calcio di questa Città nelle serie di cui ha sempre fatto parte. Io e il mio staff ci metteremo tanto impegno e professionalità, affinché questi ragazzi possano esprimere al meglio il loro potenziale.