MARINA DI CHEIUTI – DOMENICA DI PAURA IN SPIAGGIA. UOMO ESTRAE LA PISTOLA DOPO UN LITIGIO!

Grande panico in spiaggia ieri a Marina di Chieuti dove un banale litigio stava per trasformarsi in tragedia. Un uomo, stando al racconto di alcuni testimoni, avrebbe estratto una pistola dopo un diverbio, minacciando il gestore del lido.

Non sono stati esplosi colpi, ma la gente è fuggita per lo spavento. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire i fatti e per rintracciare l’uomo che, dopo il gesto, ha fatto perdere le sue tracce.