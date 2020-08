SAN SEVERO – EMILIO GAETA CANDIDATO ALLE REGIONALI CON NUOVO PSI- UNIONE DI CENTRO

Elezioni Regionali – Puglia 2020

Sabato 22 Agosto 2020 è stata presentata anche la lista NUOVO PSI- UNIONE DI CENTRO, della quale sono onorato di far parte.

Devo innanzi tutto ringraziare l’On. Raffaele Fitto e l’On. Lorenzo Cesa, unitamente ai coordinatori provinciali UDC Francesco d’Innocenzio e Nuovo Psi Giovanni Alfonzo, per aver chiesto la mia disponibilità alla candidatura.

Ribadisco che, comunque, tale candidatura è per me motivo di orgoglio, ed è dettata esclusivamente dalla passione per la politica e dalla voglia di poter contribuire all’elezione del nuovo Presidente della regione Puglia, On. Raffaele Fitto.

Confermo la continuità della mia storia politica all’interno del Centro Destra.

L’attuale sistema elettorale prevede che i partiti possano coalizzarsi per poter vincere la competizione; per questo motivo i partiti del Centro Destra hanno risposto in modo compatto, individuando nell’on. Raffaele Fitto, il candidato unico alla carica di Presidente della Regione Puglia. In questo contesto e particolare competizione elettorale, assume grande importanza l’individuazione del candidato in cui riporre la propria fiducia.

Chi mi conosce ha potuto verificare le mie qualità personali, professionali, morali e conseguentemente potrà giudicare se sono meritevole della vostra fiducia.

Sono consapevole delle difficoltà, ma è mia abitudine non scegliere mai la strada più facile, scelgo sempre la strada in cui credo. Sono convinto del fatto che le strade impervie sono sempre le più faticose, ma anche quelle che regalano una maggiore soddisfazione.

“Se parliamo di Dio, Patria e Famiglia, non c’è nessuno più a destra di me. Se parliamo di Stato Sociale e Solidarietà, non c’è nessuno più a sinistra di me.”

Emilio Gaeta

www.emiliogaeta.it