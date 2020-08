SAN SEVERO – LA GIOVENTU’ CALCIO PRESENTA LO STAFF TECNICO

La Gioventù Calcio San Severo presenta il suo staff di tecnici qualificati per la prossima stagione:

⚠️CARMINE CIAMPA

Tecnico qualificato Coni-Figc, più di dieci anni di esperienza come istruttore tra la Gioventù, la Juventus San Severo e la Sanseverese, questa sarà la sua quinta stagione con noi. Sarà l istruttore dei piccoli amici.

⚠️MICHELE COZZOLA

Tecnico qualificato Coni-Figc, anche lui vanta molti anni di esperienza nonostante la giovanissima età, ha allenato anche lui nella Sanseverese e nell’Altro Tavoliere, questa la sua seconda stagione con noi, sarà l istruttore della categoria Pulcini e Femminile.

⚠️ANGELO GUIDA new entry

Tecnico qualificato Coni-Figc, tanti tanti anni di esperienza tra la Pro San Severo e l Alto Tavoliere. È alla sua prima stagione con noi. L abbiamo scelto per la sua grande capacità di farsi voler bene dai bambini ma soprattutto per le capacità tecniche. Allenerà i primi calci.

⚠️CIRO GIANGUALANO

Istruttore qualificato Uefa B, istruttore C.A.S. ( centro di avviamento allo sport) e Laureato in Scienze Motorie, oltre venti anni di esperienza come istruttore qualificato, ha mosso i suoi primi passi alla Pro San Severo, questa sarà la sua quinta stagione nella nostra famiglia. Sarà l’istruttore della categoria Esordienti.

⚠️LUCIANO CATANEO

Istruttore qualificato Uefa B, grandissima esperienza ventennale tra settore giovanile e soprattutto prima squadra. Allenato nel settore giovanile del Alto Tavoliere i giovanissimi regionali, allenato anche nella sanseverese e soprattutto allenato in prima squadra l’audax. Allenerà nostri giovanissimi regionali.

⚠️GIANLUCA CASSONE

Istruttore qualificato Uefa B e Coni Figc, nonostante la giovanissima età è istruttore da ben 15 anni, ha realizzato un libro “Il Manuale dell’Allenatore”, con oltre cento copie vendute online in un anno. È stato collaboratore ufficiale dei tecnici durante il Real Madrid Camp a San Severo. Socio fondatore della Gioventù Calcio San Severo, da questa stagione nuovo responsabil e del nostro settore giovanile, continua il suo percorso per il quinto anno di seguito come tecnico degli allievi.

⚠️ANTONIO COZZOLA

Non ha bisogno di presentazioni, istruttore qualificato Uefa B, Tecnico Abilitato Soccer School per il miglioramento tecnico individuale. Tantissimi anni di esperienza, oltre ad essere stato il creatore della Polisportiva Sanseverese settore giovanile, ed anche il Responsabile del Settore Giovanile del San Severo calcio. Allenerà la nostra prima squadra.

⚠️LUIGI CASCAVILLA

Un nome una garanzia non ha bisogno di presentazioni, Istruttore Coni-Figc, un’esperienza innata nel settore giovanile tra il nord Italia ed il suo ritorno a San Severo. E stato istruttore nella Pro San Severo e nel San Severo calcio, nato professionalmente nell Apocalisse, questa per lui è la sua terza stagione con noi. Sara oltre che l’istruttore della categoria Pulcini ed Esordienti, il responsabile tecinico della ASD Gioventù Calcio San Severo.

I NOSTRI COLLABORATORI:

– DAVIDE COZZOLA

Oltre a essere uno dei nostri collaboratori gia dalla scorsa stagione è un osservatore di calcio ed è il responsabile pugliese della GC Sport Consultants che si occupa di scovare nuovi talenti nel territorio foggiano. Inoltre è il nostro responsabile per i raduni delle società professionistiche.

– MARIO CASCAVILLA, EDWARD DE LALLO

Figli di Luigi cascavilla e Vincenzo De Lallo, saranno i collaboratori degli istruttori di prima fascia. Per entrambi tanti tanti anni di esperienza nel settore giovanile ed hanno giocato anche nella nostra prima squadra.

ANCORA TANTE TANTE NOVITÀ DA ANNUNCIARE, UNA PARTICOLARMENTE CLAMOROSA <3

Un ringraziamento particolare va al nostro Sponsor Ufficiale della Scuola Calcio:

ECOPOL CENTRO INFISSI di Piotr Kubik

E gli sponsor della Prima Squadra:

PEGASO MULTISERVICE di Matteo Fontanello Luigi Fontanello Leonardo Iadevaio

FELICE ESPOSTO INSTALLATORE TERMOIDRAULICO