TORREMAGGIORE – POLISPORTIVA – IL MERCATO SI CHIUDE CON IL BOTTO, DAL MANFREDONIA ARRIVA SPANO

IL MERCATO SI CHIUDE CON IL BOTTO , DAL MANFREDONIA ARRIVA SPANO

Non poteva chiudersi nel migliore dei modi il mercato in entrata della Polisportiva🔴🔵, che ottiene dal Manfredonia🐋 il via libera per la cessione in prestito di Gabriele Spano.

Universale classe 1995, Spano esordisce a 16 anni in Serie B nel 2012 con la maglia del Manfredonia C5🐋, società con la quale gioca da protagonista fino al 2017, indossando, nonostante la giovanissima età, la fascia da capitano nelle stagioni 2015/16 e 2016/17, prima di lasciare il futsal per motivi lavorativi per un paio di anni. Nella stagione 2013/14 arrivano addirittura per Gabriele due convocazione in nazionale 🇮🇹under 21 🇮🇹 a sancire la sua definitiva consacrazione nel futsal che conta. Lo scorso anno Spano torna a Manfredonia e si regala il suo primo anno di Serie A2 guadagnandosi sin da subito la fiducia di Mr Monsignori. Nella stagione ormai imminente, invece, Spano vestirà la maglia della Polisportiva, un colpo importante messo a segno dalla società rossoblu che si regala un vero e proprio lusso per la categoria.

La classica ciliegina sulla torta di un mercato che ha visto la Polisportiva molto attiva tra conferme e nuovi arrivi e che dimostra la voglia della società rossoblu di voler crescere e migliorare i risultati già positivi ottenuti lo scorso anno.

La società della Polisportiva ci tiene a ringraziare il Manfredonia C5 ⚪️🔵ed in particolare modo il Vice Presidente Matteo Pacilli e il Ds Carmelo Mendola non solo per la disponibilità mostrata in questa trattativa ma anche per l’aiuto dato alla nostra dirigenza nel corso del primo anno di Serie B.

🎤Olivieri: quello di Gabriele è un acquisto con la A maiuscola. Spano è innanzitutto un ragazzo serio e va ad aggiungere al nostro roster maturità, esperienza e talento. E’ un calcettista in grado di ricoprire tutti i ruoli e che, nonostante la giovane età, ne ha già viste di tutti i colori sul parquet ed ha vissuto spogliatoi importanti. Sono molto soddisfatto e ringrazio la società che, ancora una volta, mi ha accontentato nonostante il nostro mercato in entrata fosse “chiuso”.

🎤Michele Caserta: Innanzitutto ci tengo a ringraziare la società del Manfredonia per aver permesso una conclusione positiva di questa operazione. Inoltre, la dirigenza sipontina ci è stata spesso vicina anche nel corso dello scorso anno, in quanto in diverse circostanze abbiamo chiesto consigli su alcune situazione di carattere societario ed organizzativo dato che si è trattato per noi della prima esperienza in un campionato nazionale. Per quanto riguarda Spano, abbiamo colto un’occasione che si è creata dopo Ferragosto e su grande insistenza da parte del mister abbiamo deciso di intavolare la trattativa prima con il Manfredonia e poi con il giocatore. Siamo contenti di questo innesto e possiamo dichiarare chiuso il nostro mercato sia in entrata che in uscita, consapevoli di aver allestito un roster importante ed in grado di battagliare su ogni campo.

🎤Gabriele Spano: Sono contento di vestire la maglia della Polisportiva. Per la prima volta non giocherò per la squadra della mia città e ci tengo a ringraziare il Manfredonia C5 per la grandissima disponibilità mostrata nell’accogliere la mia richiesta di giocare nel Torremaggiore. Purtroppo quest’anno a causa di impegni lavorativi non mi sarebbe stato possibile prendere parte ad un campionato impegnativo in termini di allenamenti e distanze come quello di Serie A2 e colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo al mister ed ai miei ex compagni per il campionato che andranno ad affrontare, sono sicuro, da assoluti protagonisti. Inoltre, saluto i miei nuovi tifosi rossoblu e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.