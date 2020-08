CERIGNOLA – RICETTAZIONE, CITTADINI EXTRACOMUNITARI SOTTOPOSTI A FERMO DI P.G.

CERIGNOLA: CITTADINI EXTRACOMUNITARI SOTTOPOSTI A FERMO DI P.G.

In data 20 agosto u.s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio per il contrasto ai reati predatori nelle aree rurali hanno sottoposto a Fermo di Polizia Giudiziaria tre cittadini stranieri, per il reato di ricettazione.

Verso le 17:30 i poliziotti, mentre effettuavano una perlustrazione nelle campagne nella contrada Tre Titoli, notavano la presenza di numerosissime scocche di autovetture completamente cannabalizzate e incendiate. Percorrendo altri tratturi circostanti, giungevano ad un manufatto adibito ad abitazione, ove scorgevano la scocca di un’auto Fiat Panda e tre uomini stranieri che alla loro vista, tentavano di darsi alla fuga ma venivano immediatamente bloccati.

In seguito alla perquisizione del manufatto, venivano rinvenuti tutti i sedili appartenenti alla Fiat Panda rinvenuta all’esterno, denunciata rubata a Barletta a luglio.

In merito al possesso dei componenti i tre stranieri non fornivano alcuna spiegazione.

Alla luce di quanto emerso i tre stranieri, due Ghanesi ed un Nigeriano venivano sottoposti a Fermo di P.G. e condotti dopo le formalità di rito, presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della locale Procura della Repubblica.