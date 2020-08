CALCIO – ECCELLENZA – SAN SEVERO, RADUNO AL VIA: ECCO I CONVOCATI!

AT SAN SEVERO 1922 comunica la lista dei convocati per il ritiro pre-campionato 2020/2021. Il primo allenamento é in programma mercoledi 26 agosto alle ore 17:00 al CS “Ricciardelli” con accesso aperto al pubblico, con obbligo di distanziamento e misurazione della temperatura agli spettatori, posti solo nel settore Tribuna. Ingresso all’Area Tecnica solo a calciatori e staff, senza alcuna eccezione.

Agli ordini degli allenatori Criscuolo, Bisogno e Scialpi ci saranno i calciatori: Agbontean, Anzalone, Battimelli, Bisceglie, Bruno, De Luca, Di Fraia, Feltre, Galassi, Iacoviello, Iascone, Ikpomwosa, Merola, Nicodemo, Palermo, Porrelli, Romagnoli, Tomaccio, Villani A..