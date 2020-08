FOGGIA – AI RIUNITI CON TANTI COLTELLI! LA POLIZIA DI STATO DENUNCIA UN PAZIENTE

In data 25 agosto u.s., Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio sono intervenuti su segnalazione della sala operativa presso il locale Ospedale Riuniti di Foggia, in quanto un dipendente aveva scoperto che un paziente teneva sul comodino un coltello con una lama lunga e glielo aveva sottratto nel timore che potesse utilizzarlo contro qualcuno.

Nel Reparto gli Agenti effettuavano una perquisizione al paziente indicato, trovandolo in possesso di altri due coltelli, mentre il coltello tattico precedentemente prelevato dal dipendente, veniva consegnato ai poliziotti.

Nel corso dell’attività di polizia l’uomo, un foggiano di circa settant’anni, inveiva contro gli Agenti minacciandoli e ingiuriandoli e pertanto veniva denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica oltre che per l’illegale possesso di armi, anche per minaccia a Pubblico Ufficiale.

Tutti i coltelli venivano sottoposti a sequestro.