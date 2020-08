SALERNO – IL SOVRINTENDENTE SANSEVERESE DELLA POLIZIA GIANCARLO MATRANGA FERITO DA UN RAPINATORE DURANTE UN INSEGUIMENTO!

Sfortunato inicente per un nostro concittadino. Domenica scorsa 23 agosto, a Salerno, dove presta servizio presso la locale Questura, nel corso dell’inseguimento di un rapinatore, il Vice Sovrintendente della Polizia di Stato GIANCARLO MATRANGA, stimato concittadino già per parecchi anni in servizio presso il Commissariato di P. S. sanseverese, è stato ferito da un rapinatore che, divincolandosi dalla decisa presa del tutore dell’ordine, l’ha fatto cadere rovinosamente per terra. Il collega di pattuglia ha proseguito l’inseguimento mentre MATRANGA é stato soccorso da un’autoambulanza che lo ha condotto in ospedale dove sono state diagnosticate varie contusioni ed un trauma cranico.

A Giancarlo gli auguri di pronta guarigione della nostra testata giornalistica.