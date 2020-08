APRICENA – ATTENZIONE – QUESTA NOTTE PULIZIA STRAORDINARIA DI CORSO ROMA

L’Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza che questa notte (dalle ore 1.00 del 28.08.20) verrà effettuata una pulizia straordinaria di Corso Roma fino a Piazzale Andrea Costa, con annessa disinfezione. L’intervento ha come scopo quello di eliminare le macchie di varia natura presenti sulla pavimentazione in pietra di Apricena che imbrattano il viale pedonale.

Pertanto si richiede, sia agli esercenti dei locali presenti sul corso che a tutti i cittadini, di prestare la massima attenzione, così da non interferire con le operazioni di pulizia straordinaria.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE