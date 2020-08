Grande rinforzo del San Severo. Rodolfo De Vivo, classe 1994, ala destra, la scorsa stagione in forza al Corato è un nuovo tesserato del club Alto tavoliere San Severo.

Un ritorno a casa per il forte attaccante, sicuramente un lusso per questa categoria, difatti De Vivo vanta oltre 80 presenze in serie D accompagnate da 20 reti.

Oggi la conferma del sodalizio attraverso il social del patron Dino Marino.