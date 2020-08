Al Mugello fino a 3 mila spettatori per il Gp della Toscana

FIRENZE (ITALPRESS) – Saranno al massimo 3000 gli spettatori che potranno assistere al Gran Premio della Toscana di Formula 1 – Ferrari 1000 in programma per domenica 13 settembre all’autodromo del Mugello. Lo stabilisce un’ordinanza che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, firmerà nelle prossime ore. Ognuna delle tre tribune di cui dispone l’impianto potrà ospitare al massimo 1000 persone, nel rispetto delle norme nazionali. Inoltre saranno assicurati parcheggi dedicati, misurazione della temperatura corporea, distanziamento, mascherine, accessi riservati al pubblico come previsto dalle disposizoni nazionali e nel piano presentato dalla direzione dell’Autodromo del Mugello e valutato dalla Regione.

