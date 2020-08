CASALNUOVO MONTEROTARO – ASS. GEPA, È PARTITO IL PRIMO CORSO BLS-D AED ADULTO, BAMBINO, LATTANTE

1°Corso BLS-D AED

(Adulto -Bambino- Lattante)

L’associazione G.E.P.A coordinamento provinciale di foggia OdV, regolarmente iscritta nell’elenco regionale delle organizzazioni di volontariato al n.2256 con atto dirigenziale n.395 del 04/06/2019, e regolarmente iscritta nell’elenco territoriale regionale di protezione civile al n.312 con atto dirigenziale n.90 del 03/04/2020.

In data 23 Agosto 2020 si è svolto il 1° Corso Bls-d AED provinciale,fortemente voluto dal presidente provinciale dell’associazione, Sig. TOSIANI NICOLA che con il suo impegno e forza di volontà contattava Studio Forma Service per organizzare il corso per i volontari,dopo pochi giorni che abbiamo elaborato il volantino.Vi erano subito molte adessioni.Sodisfatto il Presidente Provinciale.Il corso si è svolto presso istituto palazzo Mandens a Casalnuovo Monterotaro sita in via 24 Maggio,sede affidata in comodato d’uso dal Sindaco di Casalnuovo Monterotaro per attività di protezione civile, ecozoofile, e formazione dei volontari.Hanno partecipato molti corsisti di vari paesi del tavogliere: San Paolo di Civitate,Serracapriola,

Torremaggiore,Ischitella, Casalnuovo Monterotaro,

Casslvecchio di Puglia,Castelnuovo della Daunia.

Nel corso ci sono stati n.3 di Istruttori di cui Fratangelo Nicola,amministratore unico di Studio Forma Agengy,poi De Pasquale Valentina, Amoroso Agnese, istruttori altamente professionali, qualificati,preparati in tutto.

Iannetti Alessandra che già aveva svolto corso bls-d svolgeva solo ad assistere il corso solo per un ripasso personale.

Il corso è stato svolto secondo le norme di sicurezza del Dpcm del 12 agosto 2020, registrazione dei partecipanti,controllo temperatura corporea,uso delle mascherine durante la lezione teorico pratico.

Tutti i corsisti hanno superato con esito posito sia la parte teorica, che la parte pratica. Un grazie hai corsisti, istruttori, che con impegno si sono prodicati nel rispettare le norme di sicurezza Anti Covid 19.Gli impegni presi dal presidente provinciale sono stati portati tutti con molta responsabilità in questo periodo di anti covid 19,anche nel 4° corso di formazione Safety svolto qualche mese fa.Il presidente cura tutto nei mini particolari secondo le leggi vigenti in materia di sicurezza.