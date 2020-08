APRICENA – COMITATO PROVINCIALE DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA: MASSIMA ATTENZIONE PER LA CITTÀ

COMITATO PROVINCIALE DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA: MASSIMA ATTENZIONE PER LA NOSTRA CITTÀ.

FOGGIA.- Nella mattina odierna, il Sindaco Antonio Potenza ha partecipato al Comitato Provinciale, alla presenza dei massimi organi dello Stato.

“È stata l’occasione per chiedere allo Stato di continuare a mantenere alta la guardia” – dichiara il Sindaco Antonio Potenza – ” i numeri dei reati ad Apricena negli ultimi 3 anni, dai dati ufficiali della Questura, sono in calo, tuttavia nonostante il grande lavoro che giornalmente svolgono le forze dell’ordine, c’è bisogno di più uomini e mezzi per controllare sempre più il nostro territorio. Abbiamo avuto ampie garanzie che l’attenzione per la nostra città, in tema di sicurezza, da parte dello Stato, è massima. Come Amministrazione Comunale garantiamo massima disponibilità alla collaborazione e l’invito a sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla buona pratica della denuncia. Ringraziamo ancora una volta la Prefettura per la tempestività della risposta e la sensibilità dimostrata” – conclude il Sindaco.