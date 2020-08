APRICENA – IL 1 SETTEMBRE APERTURA DEL CENTRO ANZIANI “SANDRO PERTINI”

ASSESSORATO ALLE POLTICHE SOCIALI E ALLA SOLIDARIETÀ. APERTURA CENTRO ANZIANI “SANDRO PERTINI”.

L’assessore ai servizi sociali e alla solidarietà Agata Soccio è lieta di comunicare ai cittadini apricenesi l’apertura del CENTRO ANZIANI “SANDRO PERTINI” in data 01/09/2020.

L’improvviso arrivo della pandemia mondiale legata alla diffusione del nuovo coronavirus (SARS-COV-2) ha costretto alla chiusura di qualsiasi attività commerciale e sociale, dopo mesi di fermo, FINALMENTE SI RIPARTE, con grande entusiasmo e determinazione ma soprattutto con grande consapevolezza nel rispettare tutte le misure igienico-sanitarie per il contenimento del contagio da Covid-19.

Il centro anziani Sandro Pertini di Apricena, è stato correttamente sanificato seguendo le norme igieniche generali per prevenire il contagio.

FINALMENTE SIAMO PRONTI A RIPARTIRE il 1 SETTEMBRE 2020, e a dedicarci ai nostri anziani, i quali, come disse Papa Francesco sono “le radici e la memoria di un popolo”.

L’assessore ai servizi sociali e alla solidarietà Agata Soccio.